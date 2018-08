Serie A, super Toro in rimonta contro l’Inter: a San Siro è 2-2

Un gran secondo tempo dei granata ferma i nerazzurri: in rete Belotti e Meité

Un ottimo Torino ferma in rimonta l’Inter di Spalletti: è 2-2 a San Siro, sotto i fischi del pubblico interista, insoddisfatto del rendimento dei nerazzurri dopo le prime due partite.

E’ un primo tempo molto difficile per i granata, che sono andati sotto 2-0: al 6′ Perisic insacca un cross basso dalla destra di Icardi e al 32′ raddoppia De Vrij con un colpo di testa su cross da punizione di Politano. E’ un Toro completamente diverso quello che scende in campo nel secondo tempo: Belotti al 55′ scatta sul filo del fuorigioco su lancio di Iago Falque e anticipa un Handanovic non perfetto insaccando il 2-1 e sarà poi Meité, con un abile dribbling su Perisic e un tiro rasoterra con deviazione, a fare 2-2. Risultato che rimarrà tale fino al fischio finale.

IL TABELLINO

Inter-Torino 2-2

Marcatori: 7′ Perisic (I), 32′ De Vrij (I), 55′ Belotti (T), 68′ Meité (T).

INTER (3-4-2-1): Handanovic; Skriniar, De Vrij, D’Ambrosio; Vrsaljko (72′ Keita), Vecino, Brozovic, Asamoah (66′ Dalbert); Politano (92′ L. Martinez), Perisic; Icardi.

A disposizione: Padelli, Berni, Ranocchia, Miranda, B. Valero, Candreva, Gagliardini, Nainggolan, Karamoh. Allenatore: Spalletti.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Meité, Rincon, Soriano (61′ Ljajic), Ansaldi (22′ Aina); Falque (88′ Lukic), Belotti.

A disposizione: Ichazo, Rosati, Bremer, Djidji, Berenguer, Edera, Zaza. Allenatore: Mazzarri Arbitro: Mazzoleni.

Note: Ammoniti De Vrij, Meite, Moretti.