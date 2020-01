SERIE A. Toro, basta un lampo di Berenguer: Bologna battuto 1-0

Nel giorno dell’omaggio all’ex tecnico granata – oggi sulla panchina del Bologna – Sinisa Mihajlovic (insignito del “Premio Coraggio 2019“, consegnato dalla Fondazione Quarto Potere e da CronacaQui – per mano del direttore del quotidiano Beppe Fossati), allo stadio “Grande Torino” è andato di scena proprio il match tra il passato ed il presente dell’allenatore serbo. In campo, infatti, per la 19esima ed ultima giornata di Serie A, si sono sfidati il Torino di Mazzarri e, appunto, il Bologna di Mihajlovic.

BERENGUER, GOL PARTITA

Il risultato, alla fine, ha sorriso ai padroni di casa che hanno portato a casa i 3 punti grazie al gol-partita di Berenguer. All’11’ del primo tempo, servito da Belotti, lo spagnolo si è presentato tutto solo davanti a Skorupski, infilando in rete la palla dell’1-0.

UNA VITTORIA ALL’ULTIMO RESPIRO

Gol a parte, va detto che quella del Toro, alla terza partita in una settimana (coppa Italia compresa) è stata una vittoria sofferta, messa in cascina gettando il classico “cuore” oltre l’ostacolo. Le fatiche, infatti, hanno pesato e non poco sulle gambe della formazione granata.

PALACIO SPRECA, SIRUGU AL TOP

Contro ha avuto un Bologna ben messo in campo che nei secondi 45′ avrebbe senz’altro meritato il pareggio, comunque sfiorato almeno in un paio di circostanze da Palacio. All’8′ del secondo tempo, l’argentino ha colpito un palo di testa e poi, 4 minuti più tardi (al 12′) si è fatto letteralmente ipnotiozzare da Sirigu, risultato ancora una volta tra i migliori del Toro.

TROPPI INFORTUNI IN CASA GRANATA

Nota dolente, in casa granata, i tanti assenti. Ultimo dei quali, Rincon, fermato nella notte da un attacco influenzale. Il sudamericano è andato ad aggiungersi ai vari Iago Falque, Baselli, Zaza, Ansaldi e Lyanco.

EUROPA A UN PASSO

Volendo tirare le somme, rossoblù, dunque, puniti forse oltre i propri demeriti. E costretti ad accontentarsi di una buona prestazione. Bene il Torino, che porta a casa i tre punti e vola alto, al settimo posto (a quota 27), a sole due sole lunghezze dalla sorpresa Cagliari. L’Europa è veramente a un passo.

Il tabellino:

Torino-Bologna 1-0

TORINO (3-4-1-2): Sirigu, Izzo, Nkoulou, Djidji, De Silvestri, Lukic, Meité, Aina, Verdi (16’st Laxalt), Berenguer (36’st Edera), Belotti. A disp. Ujkani, Rosati, Bremer, Bonifazi, Millico. All. Mazzarri.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski, Tomiyasu, Danilo, Bani (27’st Andreas Olsen), Mbaye, Schouten, Poli (36’st Dominguez), Orsolini (32’st Santander), Soriano, Sansone, Palacio. A disp. Da Costa, Sarr, Paz, Corbo, Svanberg, Dzemaili. All. Mihajlovic.

ARBITRO: Piccinini di Forlì.

MARCATORE: 11’pt Berenguer (T).

NOTE: ammoniti De Silvestri, Lukic, Sirigu e Nkoulou per il Torino; Bani e Santander per il Bologna. Angoli 9-3 per gli ospiti. Recuperi 2’pt e 5’st.