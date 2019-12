SERIE A. Toro, harakiri a Verona: l’Hellas rimonta da 0-3 a 3-3 in un quarto d’ora

Mezzogiorno amaro per il Torino di Walter Mazzarri, che ha assaporato la vittoria esterna sull’Hellas Verona dopo un triplo vantaggio per poi subire una clamorosa rimonta da 0-3 a 3-3 in solo un quarto d’ora. In rete Berenguer e lo scatenato Ansaldi, autore di una doppietta. Ci pensano poi nel secondo tempo Pazzini (su rigore), Verre e Stepinski a firmare la rimonta scaligera.

LA PARTITA

Il match inizia con un ottimo Toro in avvio: al 25′ Berenguer insacca su assist di Rincon, ma il VAR annulla. I granata però devono aspettare solo dieci minuti per festeggiare il gol del vantaggio: è un gran gol di Ansaldi, che mette in rete con una violenta conclusione all’angolino. Il raddoppio arriverà nel secondo tempo: al 55′ è proprio Berenguer a rifarsi, con l’aiuto di una deviazione, quindi dopo altri cinque minuti è doppietta per Ansaldi, che batte di controbalzo Silvestri e fa 0-3. Sembra finita, ma al 69′ inizia la rimonta dei padroni di casa: prima Pazzini, appena entrato, su rigore, poi Verre con un tap-in ed infine Stepinski da due passi.

IL TABELLINO: VERONA-TORINO 3-3

Marcatori: nel pt 36′ Ansaldi, nel st 10′ Berenguer, 16′ Ansaldi, 29′ Pazzini (rig), 36′ Verre, 39′ Stepinski.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri, Rrahmani, Kumbulla, Gunter, Faraoni, Amrabat (18’st Pazzini), Veloso, Lazovic, Pessina, Zaccagni (1’st Verre), Di Carmine (1’st Stepinski) (22 Berardi, 96 Radunovic, 8 Henderson, 15 Bocchetti, 25 Danzi, 30 Wesley, 33 Empereur, 66 Tutino, 98 Adjapon) All: Juric.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu, Izzo, Nkoulou, Bremer, Aina, Baselli (41’st Meite’), Rincon, Ansaldi, Verdi (38’st Lukic), Berenguer (34’st Belotti), Zaza (18 Ujkani, 25 Rosati, 22 Millico, 29 De Silvestri, 30Djidji, 93 Laxalt. All: Mazzarri

Arbitro: La Penna di Roma.

Ammoniti: Amrabat, Gunter, Bremer, Veloso.