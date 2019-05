SERIE A. Ultima in casa per il Toro. Tre punti e saluti: Lazio liquidata 3-1

Chiusura col botto al “Grande Torino“: i granata vincono 3-1 contro la Lazio (che disputerà comunque l’Europa League grazie al trionfo in Coppa Italia) congedandosi dai propri tifosi nel migliore dei modi. Ma anche con qualche rammarico: il risultato di oggi, infatti, aumenta i rimpianti per una stagione che poteva portare in Europa la squadra di Mazzarri, classificatasi comunque al settimo posto (a quota 63 punti) della classifica finale del campionato.

IL SALUTO A CAPITAN MORETTI

Nota di cronaca: la gara contro i biancocelesti ha visto l’addio al calcio del capitano Emiliano Moretti (diventerà dirigente nel club): “Un uomo vero, un condottiero. Il popolo granata hai reso fiero. Grazie Emiliano”. E’ lo striscione con cui la Curva Maratona ha salutato il difensore granata.

IL TORO PARTE FORTE

Per quanto concerne, invece, il match, a deciderlo sono state le marcature di Iago Falque, Lukic e De Silvestri, arrivate tutte nella ripresa. C’è da dire che il Toro è partito subito forte proiettandosi subito in avanti, nel primo tempo, pur senza arrivare mai ad impensierire realmente la difesa della Lazio. Morale della favola: i primi 45′ di gioco sono terminati a reti inviolate.

IL COPIONE CAMBIA NEL SECONDO TEMPO

Il copione, tuttavia, è cambiata nella ripresa quando gli uomini di Mazzarri hanno abbinato anche “concretezza” all’orgoglio. L’episodio che ha cambiato le sorti del match è arriva al 51′: Ola Aina ha battuto un fallo laterale “lungo” ed è stato abile a pescare Iago Falque che, tutto solo, in area (complice una distratta difesa laziale), ha battuto “facile” Proto. Nemmeno due minuti dopo il Toro ha calato il bis: lancio in profondità di Meite per Lukic che dopo aver dribblato il portiere ha insaccato, a porta vuota, la palla del 2-0.

IMMOBILE LA RIAPRE, DE SILVESTRI LA CHIUDE

La Lazio ha provato a reagire e al 66′, ha accorciato le distanze con Immobile (servito di da Badelj). Quello biancoceleste, tuttavia, si è rivelato un fuoco di paglia perché al 79′ il Torino ha chiuso la partita. Zaza è andato alla conclusione, Proto l’ha respinta e De Silvestri è stato abile a raccogliere la sfera ribattuta dall’estremo difensore biancoceleste e a ribadirla in rete con un pallonetto di pregevole fattura. La gara è terminata così: 3-1 per il Toro (che con questo successo ha anche centrato il nuovo record di punti casalinghi) e i festeggiamenti dei tifosi granata.

Il tabellino

Torino-Lazio 3-1

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo (38′ st Moretti), N’Koulou, Bremer (34′ st Rincon); De Silvestri, Meite, Lukic, Aina; Baselli, Iago Falque (23′ st Zaza); Belotti. A disp. Ichazo, Rosati, Ansaldi, Singo, Berenguer, Damascan, Millico. All. Mazzarri.

LAZIO (3-5-1-1): Proto; Bastos, Acerbi, Radu (37′ st Capanni); Romulo, Parolo, Badelj, Jordao (13′ st Durmisi), Lulic; Cataldi; Immobile . A disp. Guerrieri, Alia, Armini, De Angelis, Wallace, Zitelli, Bianchi, Mohamed, Cerbara. All. Inzaghi.

ARBITRO: Abisso (sezione di Palermo).

MARCATORI: 51’st Iago Falque (T), 53’st Lukic (T), 66’st Immobile (L), 79’st De Silvestri (T).

NOTE: terreno in buone condizioni, tempo nuvoloso. Ammonito: Capanni (L). Possesso palla: 59%-41%. Angoli: 5-5. Recupero: 0′ pt e 3′ st.