Serie A, ultimo turno: Inter in Champions, Crotone in B, Milan e Atalanta in Europa League

L’Inter acciuffa in extremis il quarto posto e la Champions League. Lo spareggio dell’Olimpico va ai nerazzurri, che ribaltano nel finale in modo incredibile la situazione e battono la Lazio, quinta e costretta all’Europa League.

Finisce 2-3, con la delusione dei biancocelesti, a lungo padroni del campo. Lazio in vantaggio al 9′ con Marusic e raggiunta al 29′ da D’Ambrosio. Al 42′, poi, un eurogol di Felipe Anderson vale il momentaneo 2-1. La squadra di Inzaghi controlla senza problemi, ma al 32′ subisce il pari – rigore di Icardi – e un minuto dopo resta in 10 per il rosso a Lulic. Poco dopo arriva il gol di Vecino, di testa, che regala il quarto posto a Spalletti.

Nell’altro posticipo del 38mo turno, successo della Roma sul campo del Sassuolo col punteggio di 0-1. Rete decisiva realizzata da Manolas, con la complicità di Pegolo, allo scadere della prima frazione di gioco.

Nel pomeriggio, Crotone retrocesso in serie B. Si salvano Spal, Cagliari, Chievo e Udinese, il Milan accede all’Europa League, l’Atalanta ai preliminari. Calabresi condannati dalle vittorie di tutte le altre contendenti, ancor più del ko (2-1) rimediato al San Paolo contro il Napoli. Di Milik e Callejon le reti azzurre, di Tumminello allo scadere quella della bandiera per i calabresi. Applausi e commozione dal pubblico partenopeo per Sarri e i giocatori, capaci di chiudere a quota 91 punti: mai nessuna seconda aveva fatto meglio.

Di Inglese il gol dell’1-0 del Chievo sul Benevento, di Ceppitelli quello valso il successo per il Cagliari sull’Atalanta. Vittoria netta per la Spal sulla Sampdoria (3-1) con doppietta di Antenucci e gol di Grassi per gli estensi e di Kowniacki per i blucerchiati, mentre di Fofana il gol della salvezza dell’Udinese (1-0 al Bologna).

Niente Europa per la Fiorentina, strapazzata dal Milan a San Siro: dopo il gol di Simeone, festival rossonero con Calhanoglu, Cutrone (doppietta), Kalinic e Bonaventura.