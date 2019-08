Serie A, anticipi e posticipi: si parte sabato 24 agosto alle 18 con Parma-Juventus

Tocca ai bianconeri, come di consueto, aprire il campionato: di sabato anche la supersfida col Napoli

Per il Toro doppio impegno la domenica alle 20.45 contro Sassuolo e Atalanta

La Juventus, campione d’Italia in carica per l’ottava volta di fila, sarà protagonista della prima sfida del nuovo campionato. La serie A 2019-2020, infatti, si aprirà con il match tra i bianconeri di Sarri e il Parma, che si giocherà in anticipo al Tardini alle 18 di sabato 24 agosto.

A seguire la sfida tra Fiorentina e Napoli, mentre domenica 25 si giocheranno altre sette gare: alle 18 Udinese-Milan e alle 20.45, tra le altre, la sfida tra Torino e Sassuolo. Lunedì 26, in primetime, il posticipo tra Inter e Lecce. Entrambe le sfide delle torinesi saranno trasmesse su Sky.

Definiti anche anticipi e posticipi della seconda giornata. Si parte venerdì 30 con Bologna-Spal, quindi sabato 31 agosto alle 18 Milan-Brescia e alle 20.45 la supersfida dello Stadium tra Juventus e Napoli (in tv su Sky). Dopo il derby di Roma, in programma domenica 1 settembre alle 18, spazio agli altri incontri con Atalanta-Torino in programma alle 20.45 e con diretta tv su Dazn.