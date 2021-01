SERIE A. Apre l’ex Vidal, chiude Barella: trionfo Inter a San Siro, Juve ko

Prima l’ex Vidal, poi il raddoppio di Barella: l’Inter batte la Juve 2-0 e si aggiudica il big match della 18esima giornata di Serie A.

UN GOL PER TEMPO

Partita tutta in salita per gli uomini di Pirlo, che al 12′ sono già costretti ad inseguire: Barella serve Vidal, che di testa insacca la rete dell’1-0. La reazione della Juve si fa attendere, ed il primo tempo si chiude con i nerazzurri in vantaggio. Nella ripresa i padroni di casa trovano subito il raddoppio: Bastoni trova Barella con un lancio dalla propria metà campo, l’ex Cagliari non sbaglia davanti a Szczesny. Rete del 2-0 e partita ipotecata dagli uomini di Conte, che tengono bene in difesa e concedono poco, portando il risultato fino alla fine dei 90′.

LA CLASSIFICA

L’Inter sale a quota 40 punti ed aggancia il Milan, domani in campo a Cagliari. La Juve, invece, scivola al quinto posto a quota 33, superata dal Napoli: mercoledì bianconeri e partenopei saranno in campo a Reggio Emilia per la Supercoppa Italiana.