SERIE A. Bremer stende il Cagliari, il Toro vince lo scontro salvezza (0-1)

Il Torino espugna la Sardegna Arena: i granata battono il Cagliari e conquistano tre punti d’oro nello scontro salvezza tra 17esima e 18esima in classifica.

Dopo un primo tempo di studio e con poche emozioni, i granata trovano il colpo del ko nella ripresa: a segnare è Bremer, che stacca di testa in area sugli sviluppi di un calcio d’angolo ed insacca alla destra di Cragno. I padroni di casa si buttano in avanti alla ricerca del pari, lasciando però il fianco ai granata, che non sfruttano le occasioni per chiudere il match. Poco cambia: finisce 0-1, granata vittoriosi in trasferta.

Tre punti pesantissimi per gli uomini di Nicola, che trova la sua prima vittoria sulla panchina del Torino. Terza vittoria stagionale per i granata, che salgono a quota 20 punti in classifica ed ora a +5 sul Cagliari e sulla zona retrocessione.