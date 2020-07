SERIE A. Crollo Juve, da 0-2 a 4-2: a San Siro vince il Milan in rimonta

La Juve passa, raddoppia e poi crolla sul più bello. Dopo la sconfitta nel pomeriggio della Lazio a Lecce, i bianconeri sprecano la chance di chiudere definitivamente il discorso scudetto, perdendo 4-2 a San Siro contro il Milan.

IL MATCH

Dopo un primo tempo equilibrato e senza grosse emozioni, chiuso sullo 0-0, la partita si è accesa nel secondo tempo. Una prodezza di Rabiot ha sbloccato il risultato per gli ospiti, raddoppiato subito dopo da Cristiano Ronaldo su disattenzione della difesa milanista. Al 62′ l’episodio che cambia nuovamente la partita: Bonucci tocca di mano in area, rigore per i rossoneri trasformato da Ibrahimovic. Appena 4 minuti dopo è Kessiè a fare 2-2, un giro d’orologio ed è Leao a firmare il 3-2. Il match viene chiuso poi da Rebic all’80’ su disattenzione di Alex Sandro.