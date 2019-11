SERIE A. Dybala manda il diavolo all’inferno. E la Juve resta in vetta

All’ultimo respiro, contro un Milan coriaceo, per nulla intimorito, rimasto in partita fino allo scadere. Il big match contro i rossoneri lo decide Dybala, al 72′, regalando tre punti alla Juve che resta così prima in classifica davanti all’Inter.

UNA GARA OSTICA

Ma è stata una gara ostica, con i rossoneri di Pioli più volte vicini al gol, in particolare nella ripresa. Un Milan apparso in netta ripresa contro una formazione, quella juventina, che non aveva ancora smaltito le scorie della Champions.

CR7 SOSTITUITO, SECONDO CAMBIO IN POCHI GIORNI

E così, con il risultato che sembrava ancorato sullo 0-0, ci ha pensato la panchina a risolvere il match. Dopo 10′ del secondo tempo la “Joya” ha preso il posto di Cristiano Ronaldo, dolorante. Per CR7 si tratta della seconda sostituzione in pochi giorni. Il portoghese, infatti, era già stato sostituito mercoledì sera a Mosca, in Coppa Campioni, all’86’, per un problema muscolare. E’, comunque, il cambio che “decide” l’indirizzo della partita e spedisce il “diavolo” all’inferno.

DIAGONALE DI DYBALA, DONNARUMMA BATTUTO

Al minuto 72′ il “numero dieci” riceve palla da Higuain, entra in area, dopo aver superato Romagnoli, e con un diagonale rasoterra batte Donnarumma, regalando la vittoria alla Juventus consentendole, così, di arrivare alla sosta ancora in testa alla classifica.

Il tabellino:

Juve-Milan 1-0

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Matuidi (25′ st Rabiot), Bernardeschi (16′ st Douglas Costa), Higuain, Ronaldo (10′ st Dybala). A disp. Pinsoglio, Buffon, De Sciglio, Khedira, Ramsey, Danilo, Emre Can, Rugani, Demiral. All.Sarri.

MILAN (4-3-3): Donnarumma, Conti, Duarte, Romagnoli, Theo Hernandez, Paquetà (40′ st Rebic), Bennacer, Krunic (16′ st Bonaventura), Suso, Piatek (21′ st Leao), Calhanoglu. A disp. Reina, A. Donnarumma, Calabria, Biglia, Caldara, Gabbia, Rodriguez. All.: Pioli.

ARBITRO: Maresca di Napoli.

MARCATORE: 32′ st Dybala

NOTE. Angoli: 5 a 5. Recupero: 1′ pt e 4′ st. Ammoniti: Krunic, Bennacer, Hernandez, Calhanoglu, Suso (M), Cuadrado (J). Spettatori: 40.478