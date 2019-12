SERIE A. Dybala e Ronaldo, due magie per i tre punti: Samp battuta 2-1

La Juventus vince ancora e lo fa grazie alle magie dei suoi due fenomeni, Dybala e Ronaldo: due super gol che consegnano i tre punti contro la Sampdoria e la testa in solitaria della classifica, in attesa dell’Inter. Bianconeri che quindi si preparano al meglio alla Supercoppa Italiana, che si terrà domenica in Arabia Saudita.

LA PARTITA

Accade tutto nel primo tempo: la Juve passa in vantaggio al 19′ con Dybala, che raccoglie al volo un cross di Alex Sandro trafiggendo con un diagonale Audero. Al 35′, però, il pari dei padroni di casa, con Caprari che sfrutta un batti e ribatti in area di rigore battendo Buffon, che oggi raggiunge Maldini per numero di presenze in Serie A, siglando l’1-1. Quindi, poco prima dell’intervallo, gli uomini di Sarri tornano avanti grazie all’elevazione di Cristiano Ronaldo, che sul cross di Sandro sovrasta Murru e batte il portiere di testa per il gol del 2-1.

Nel secondo tempo Matuidi va vicino al 3-1, ma la Samp poco alla volta si rende pericolosa e crea qualche pericolo in area ospite. Non basta, però, perchè la Juve amministra il vantaggio e porta a casa la vittoria. Nel finale, inoltre, espulso Caprari per una gomitata a Demiral: l’attaccante, già ammonito, si è beccato il secondo giallo e ha terminato in anticipo la sua partita.

IL TABELLINO: SAMPDORIA-JUVENTUS 1-2

Sampdoria (4-4-2): Audero, Murillo, Colley, Ferrari, Murru (31′ st Augello), Depaoli (5′ st Leris), Thorsby, Linetty, Jankto (16′ st Gabbiadini), Ramirez , Caprari (22 Seculin, 30 Falcone, 5 Chabot, 10 Rigoni, 19 Regini, 20 Maroni, 27 Quagliarella, 31 Pompetti)All. Ranieri

Juventus (4-3-3): Buffon, Danilo, Bonucci, Demiral, Alex Sandro (37′ st De Sciglio), Rabiot, Pjanic, Matuidi, Dybala (32′ st Douglas Costa), Higuain (24′ st Ramsey), Ronaldo. (31 Pinsoglio, 37 Perin, 4 De Ligt, 16 Cuadrado, 20 Pjaca, 23 Emre Can, 24 Rugani, 33 Bernardeschi, 39 Portanova). All. Sarri

Arbitro: Rocchi di Firenze

Marcatori: nel pt.19′ Dybala, 35′ Caprari, 45′ Ronaldo.

Espulso: Caprari al 46′ per doppia ammonizione. Ammoniti: Jankto,Murillo, Pjanic, Ramirez, Caprari e Demiral.