SERIE A. Entra e segna (due volte): Ronaldo si riprende la Juve, Spezia battuto

Finisce 4-1 per i bianconeri: apre Morata, poi la doppietta di CR7 e nel mezzo la rete di Rabiot

Dopo gli stop contro Crotone e Verona, ed il ko di Champions contro il Barcellona, la Juventus torna a vincere: Spezia battuto 4-1.

Il risultato lo sblocca Morata, che dopo una serie di reti annullate dal Var trova (anche stavolta sul filo del fuorigioco) un gol finalmente valido. Poco dopo ne arriva un altro, annullato, poi i bianconeri si fanno sorprendere da Pobega, che segna il pari e fa 1-1.

La Juve ritrova il vantaggio in avvio di secondo tempo: a segnare è proprio Cristiano Ronaldo, appena entrato in campo dopo lo stop. L’1-3 lo firma, poi, Rabiot al 67′, seguito ancora da CR7 che segna su rigore procurato da Chiesa: finisce 4-1, bianconeri momentaneamente secondi in classifica a 12 punti.