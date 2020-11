SERIE A. Esame Samp per il Toro: i granata recuperano Belotti e Verdi

I due attaccanti si erano fermati per noie fisiche durante la gara contro l'Inter ma ed oggi sono pronti a scendere in campo

Esame Samp per il Toro. Dopo il ko, subìto in rimonta, in casa dell’Inter, i granata provano a rialzarsi contro i doriani, nel posticipo della nona giornata di campionato, in programma questa sera, alle ore 18.30, allo stadio Olimpico Grande Torino.

BELOTTI E VERDI CONVOCATI

Mister Giampaolo, ancora assente perché positivo al Covid, può comunque fare affidamento su Andrea Belotti e Simone Verdi entrambi tornati a disposizione del Torino e regolarmente convocati per il match di questo pomeriggio.

INFERMERIA PIENA

I due attaccanti si erano fermati per noie fisiche durante la partita di una settimana fa contro i nerazzurri ed oggi, dunque, sono pronti a tornare in campo. Costretti invece ai box Vojvoda, Ujkani, Gojak, Lukic e Baselli oltre, come detto, al tecnico Giampaolo.