Serie A, tutto facile all’Allianz Stadium: la Juve batte 3-0 il Chievo

Tre gol per tre punti: tutto facile all’Allianz Stadium per la Juventus nel posticipo del lunedì, 3-0 al Chievo e di nuovo +9 sul Napoli. Le reti decisive di Douglas Costa ed Emre Can nel primo tempo e quindi di Rugani nel secondo, dove Ronaldo ha sbagliato un calcio di rigore che, se segnato, lo avrebbe portato in cima alla classifica marcatori.

LA PARTITA

Sono bastati 13 minuti ai bianconeri per sbloccare il risultato: il gol lo ha segnato Costa che dopo un dribbling sulla sinistra ha scaricato con potenza in rete dal limite, battendo il portiere. La Juve ha il controllo totale della partita e va vicina al secondo gol con Ronaldo e Bernardeschi, trovandolo poi sul finire della frazione di gioco grazie ad Emre Can, che ha chiuso una splendida azione di Dybala battendo di prima a rete nell’angolino. Si va al riposo quindi sul 2-0.

La ripresa inizia subito con gli uomini di Allegri in attacco: al 51′ fallo di mano fischiato a Bani in area e calcio di rigore per la squadra di casa. Dal dischetto si presenta CR7, il rigorista, ma si fa ipnotizzare da Sorrentino che respinge il penalty. La partita la chiude quindi Daniele Rugani all’83’ con un’incornata da un cross dalla sinistra: 3-0 e tre punti in tasca per la “vecchia signora”, che continua nel suo ottimo inizio di 2019.

IL TABELLINO: JUVENTUS-CHIEVO 3-0

Reti: pt 13′ Douglas Costa, 45′ Emre Can; st 39′ Rugani.

Juventus: Perin; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro (44′ st Kean); Bernardeschi (41′ st Spinazzola), Can, Matuidi, Douglas Costa (30′ st Bentancur); Dybala, Ronaldo. A disp. Szczesny, Pinsoglio, Bonucci, Cancelo, Khedira. All. Allegri.

Chievo: Sorrentino; Tomovic, Bani, Rossettini, Depaoli (20′ st Jaroszynski); Kiyine, Radovanovic, Hetemaj (16′ st Vignato); Giaccherini; Meggiorini, Pellissier (19′ st Stepinski). A disp. Semper, Caprile, Tanasijevic, Rigoni, Leris, Cesar, Djordjevic, Burruchaga, Grubac. All. Di Carlo.

Arbitro: Piccinini di Forlì.

Note: Sorrentino (C) para un rigore a Ronaldo (J) al 7′ della ripresa; ammoniti Bani, Kiyine (C), De Sciglio (J).