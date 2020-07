SERIE A. Gagliano e Simeone stendono la Juve: bianconeri ko 2-0

Dopo la festa per il nono scudetto consecutivo, la Juventus crolla a Cagliari. Finisce 2-0: decidono Gagliano e Simeone.

IL MATCH

Succede tutto nel primo tempo: dopo soli 8′ è il giovane attaccante sardo Luca Gagliano a trovare la rete del vantaggio, con un tap-in sottoporta. Prima rete in Serie A per il 20enne, ma la sua notte magica non finisce qui: è lui a servire l’assist per il raddoppio rossoblu, firmato da Simeone con un diagonale vincente. La partita è comunque vivace, ma i bianconeri sprecano troppo e non riescono a concretizzare. Finisce quindi 2-0: i padroni di casa tornano al successo dopo otto partite a secco, mentre i bianconeri incassano il sesto ko stagionale.