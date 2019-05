SERIE A. Gli ultimi verdetti: Inter e Atalanta in Champions, l’Empoli retrocede in B

Atalanta e Inter qualificate per la Champions League (dove raggiungono Juve e Napoli), Milan e Roma in Europa League (i rossoneri direttamente ai gironi, i capitolini ai preliminari), l’Empoli raggiunge Frosinone e Chievo in serie B. Questi i verdetti dell’ultima giornata di campionato di serie A. Ed in virtù di questi risultati: l’Atalanta ha battuto (in rimonta) il Sassuolo (ridotto in dieci dall’inizio della ripresa) per 3-1, mentre l’Inter ha piegato per 2-1 un coriaceo Empoli (che aveva anche pareggiato la rete del momentaneo vantaggio nerazzurro), vanificando, di fatto, il successo del Milan a Ferrara(3-2 alla Spal) che chiude quinto. La Roma infine si piazza al sesto posto battendo 2-1 il Parma all’Olimpico nella serata dell’addio di Daniele De Rossi.

I risultati

Frosinone-Chievo 0-0 (giocata sabato)

Bologna-Napoli 3-2 (giocata sabato)

Torino-Lazio 3-1

Sampdoria-Juventus 2-0

Atalanta-Sassuolo 3-1

Cagliari-Udinese 1-2

Fiorentina-Genoa 0-0

Inter-Empoli 2-1

Roma-Parma 2-1

Spal-Milan 2-3

Serie A, la classifica finale

Juventus 90

Napoli 79

Inter e Atalanta 69

Milan 68

Roma 66

Torino 63

Lazio 59

Sampdoria 53

Bologna 44

Sassuolo e Udinese 43

Spal 42

Cagliari, Parma e Fiorentina 41

Genoa ed Empoli 38

Frosinone 25

Chievo 17 (-3).