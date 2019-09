SERIE A. Juve, Pjanic la ribalta: a Brescia fanno festa i bianconeri

Seconda vittoria consecutiva in rimonta per la Juve che espugna il “Rigamonti” di Brescia, imponendosi per 2-1 sulle “rondinelle“, sotto gli occhi del ct della Nazionale Roberto Mancini, issandosi momentaneamente in testa alla classifica con 13 punti, davanti all’Inter che domani ospita la Lazio al Meazza.

SECONDA RIMONTA CONSECUTIVA

Anche contro l’Hellas Verona, quattro giorni fa, allo Stadium, i bianconeri avevano sofferto, passando in svantaggio, ma poi l’avevano ribaltata imponendosi per 2-1. Il copione si è ripetuto nella trasferta in terra lombarda contro l’undici di Corini nel secondo anticipo di oggi della 5a giornata del campionato di Serie A.

LA DECIDE PJANIC

A decidere il match un gol di Pjanic al 18′ della ripresa. Nel primo tempo, Donnarumma al 4′, aveva portato in vantaggio i suoi. La Juve aveva riacciuffato il pari in maniera rocambolesca, quasi allo scadere del primo tempo, grazie all’autogol di Chancellor (40′).

LA SFIDA DI CORINI

Per la sfida ai campioni d’Italia, Corini ha schierato un 4-3-1-2 con l’esordio di Balotelli in attacco (per “Supermario” si è trattata della prima gara in campionato con il Brescia, dopo aver scontato quattro giornate di squalifica), e Donnarumma posizionato al suo fianco. Romulo si è piazzato dietro le punte. Tonali, Bisoli e Dessena hanno formato la cerniera di centrocampo.

LA RISPOSTA DI SARRI

Con Ronaldo out, Sarri ha replicato il modulo delle rondinelle, schierando Ramsey dietro l’asse argentino d’attaco formato da Dybala e Higuain. Hanno composto la linea mediana Khedira, Pjanic e Rabiot.

Brescia-Juventus 1-2

Il tabellino:

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju (70′ Morosini); Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo (85′ Florian Aye); Balotelli, Donnarumma (63′ Matri). A disp. Gastaldello, Spalek, Zmrhal, Alfonso, Martella. All. Corini

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Ramsey (69′ Bernardeschi); Higuain, Dybala (80′ Matuidi). A disp. E. Can, Rugani, Demiral, Bentancur, Pinsoglio, Buffon. All. Sarri.

Arbitro: Pasqua di Tivoli.

MARCATORI: Donnarumma (4′ pt), Chancellor (aut. 40′ st), Pjanic (18′ st).

NOTE: Ammoniti Khedira, Bonucci, de Ligt (J) e Cistana (B) per gioco scorretto; Sarri (J) per proteste; Recupero 2′ pt e 4 st. Spettatori: 18.500.