SERIE A. Juve, è show contro l’Udinese: finisce 3-1, a segno Ronaldo e Bonucci

Il tridente Higuain-Dybala-CR7 illumina l'Allianz Stadium: bianconeri di nuovo in vetta in attesa dell'Inter

E’ una Juventus spettacolo quella che è scesa in campo contro l’Udinese: i bianconeri di Sarri tornano a vincere e lo fanno dominando gli avversari grazie ad uno splendido primo tempo. A segno due volte Ronaldo, ritrovato e sempre più una conferma dopo il suo periodo no, e chiude Bonucci nel recupero del primo tempo. A pochi minuti dalla fine in rete anche gli ospiti con Pussetto, che fissa il punteggio sul 3-1 finale.

LA PARTITA

I bianconeri, in campo per la prima volta con il tridente Higuain-Dybala-Ronaldo, mettono subito le cose in chiaro, passando in vantaggio dopo 9′: è CR7 a mettere in rete di destro dopo un rimpallo. Il portoghese raddoppia poi al 37′ su assist di Higuain con un gran mancino, ed infine il 3-0 lo firma Bonucci, che di testa batte Musso.

Il secondo tempo è solo una formalità: l’Udinese trova gioco e anche qualche occasione, ma il gol arriva solo su disattenzione della difesa nel recupero: Pussetto insacca di destro dopo un assist di Netsorovski.

IL TABELLINO: JUVENTUS-UDINESE 3-1

Marcatori: nel pt 9′ e 37′ Ronaldo, 45′ Bonucci; nel st, 49′ Pussetto.

Juventus (4-3-1-2): Buffon, Danilo, Bonucci (31′ st De Ligt), Demiral, De Sciglio, Rabiot, Bentancur, Matuidi, Dybala (30′ st Bernardeschi), Higuain (35′ st Douglas Costa), Ronaldo. All.: Sarri.

Udinese (3-5-2): Musso, De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck, Ter Avest, De Paul (22′ st Wallace), Mandragora, Fofana, Stryger Larsen (42′ st Nestorovski), Okaka (16′ st Pussetto), Lasagna. All.: Gotti.

Arbitro: Pasqua.

Ammoniti: Nuytinck, Bentancur, Dybala.