SERIE A. La Juve non passa a Lecce: Mancosu risponde a Dybala, è 1-1

Le squadre si dividono la posta in palio: due rigori e tante polemiche al Via del Mare. Alle 18 l'Inter in campo per tornare in vetta

Dopo il punto in extremis a San Siro contro il Milan il Lecce strappa un altro punto d’oro ad una big: la Juventus capolista di Maurizio Sarri non va oltre l’1-1 al Via del Mare dopo una partita decisa da due rigori e caratterizzata da tante polemiche. Accade tutto nel secondo tempo, apre Dybala e pareggia Mancosu, entrambi dagli undici metri.

LA PARTITA

La Juve crea tanto ma non realizza: i bianconeri tirano ben 25 volte in porta, senza però segnare su azione. Il gol infatti arriva da un calcio di rigore: al 50′ fallo di Petriccione su Pjanic, l’arbitro è richiamato al VAR e decreta il penalty. Dagli 11 metri realizza Dybala, ma il vantaggio ospite dura solo 6 minuti: tocco di mano di De Ligt in area e altro rigore, questa volta per il Lecce. A segnarlo è Mancosu, che spiazza Szczesny e fa 1-1. Gli uomini di Sarri poi sprecano tante chance per tornare in vantaggio, tra le quali un clamoroso palo di Bernardeschi a porta vuota. Finisce in parità: l’Inter, vincendo in casa con il Parma, scavalcherebbe nuovamente i bianconeri tornando in vetta alla classifica del campionato.

IL TABELLINO: LECCE-JUVENTUS 1-1

RETI: 50′ rig. Dybala (J), 56′ rig. Mancosu (L)

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello (71′ Rispoli), Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer (58′ Tabanelli), Tachtsidis, Tabanelli; Mancosu; Farias (46′ Lapadula), Babacar. All. Liverani

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Danilo (58′ Cuadrado), Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic (67′ Khedira), Emre Can (71′ Rabiot); Bernardeschi; Higuain, Dybala. All. Sarri

Ammoniti: Calderoni (L), Rossettini (L), Mancosu (L), Bernardeschi (J), Lapadula (L), Sarri (all. Juve, per proteste)