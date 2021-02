SERIE A. La Juve sbatte contro l’Hellas: a Verona finisce 1-1

La Juventus sbatte contro l’Hellas: al “Bentegodi” di Verona i padroni di casa fermano i bianconeri sul risultato di 1-1 nel posticipo del sabato valido per la 24esima giornata di Serie A.

Succede tutto nella ripresa al 49′ Chiesa entra in area e serve Ronaldo, che da solo a tu per tu con Silvestri non sbaglia ed insacca la rete dello 0-1. La Juve sembra in controllo del match, ma al 77′ una disattenzione in difesa porta al gol del pari dell’1-1 firmato Barak su assist di Lazovic. I gialloblu sfiorano poi il 2-1 nel finale con lo stesso Lazovic, che colpisce una traversa.

Pareggio amaro per i bianconeri, che falliscono l’assalto al Milan in classifica, mentre l’Inter avrà domani alle 15 contro il Genoa la possibilità di portarsi a +10. Gli uomini di Pirlo dovranno anche guardarsi le spalle: Roma e Atalanta avranno infatti la possibilità di superare ed agganciare la Juve al terzo posto.