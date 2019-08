Serie A, la Juventus vince all’esordio: 1-0 a Parma, decide Chiellini

Bianconeri ancora in rodaggio: dominio per un tempo e mezzo, finale in affanno

La Juventus è ancora in rodaggio e non al meglio della condizione fisica, ma seppur con una prova non trascendentale i campioni d’Italia riescono a passare all’esordio in campionato sul campo del Parma. Ci si aspetta la zampata dei grandi campioni bianconeri, ma a decidere l’incontro è un tocco malizioso in mischia di capitan Chiellini.

Il tandem Sarri-Martusciello dà fiducia a Higuain, schierato titolare nel tridente assieme a Costa e Ronaldo. A centrocampo Khedira e Matuidi proteggono Pjanic, mentre in difesa spazio al tandem Bonucci-Chiellini. I nuovi acquisti De Ligt, Danilo e Rabiot sono in panca. La Juve parte bene, sfiora un paio di volte il gol con Cr7 ma è salvata da Szczesny al 15′ sulla girata pericolosa di Inglese.

Al 21′ i bianconeri passano: Sepe respinge di pugno su calcio d’angolo, Alex Sandro ci prova al volo e Chiellini in mischia trova il tap-in vincente. Al 29‘ Ronaldo potrebbe raddoppiare ma, dopo uno scambio con Higuain, conclude clamorosamente a lato da due passi. Il portoghese si riscatta al 34′: assist di Douglas Costa, finta su Bruno Alves e tiro vincente in diagonale. Gran gol, ma il Var annulla per fuorigioco.

Si va al riposo sull’1-0 per la Juve e, nella ripresa, il Parma appare più intraprendente, soprattutto con Gervinho. È ancora Ronaldo, però, a sfiorare la rete al 15′, concludendo alto su invito di Costa. Poco dopo entra Rabiot al posto di Khedira e Sepe dice ancora di no al sinistro al fulmicotone del portoghese. Dentro pure Cuadrado, col portiere del Parma ancora insuperabile per Cristiano.

Il risultato resta in bilico e gli emiliani ci credono fino alla fine, anche perché la Juve accusa un evidente calo fisico. Higuain lascia spazio a Bernardeschi, con Ronaldo centravanti, e i bianconeri preferiscono gestire la situazione anziché affondare il colpo. Il risultato non cambia e alla fine la Vecchia Signora può esultare per i primi tre punti in serie A.

PARMA-JUVENTUS 0-1 TABELLINO

Parma (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman (32′ st Grassi), Barillà (40′ st Karamoh); Kulusevski (12′ st Siligardi), Inglese, Gervinho. A disp. Dermaku, Colombi, Machin, Scozzarella, Kucka, Ricci, Sprocati, Cornelius, Ceravolo. All. D’Aversa

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira (18′ st Rabiot), Pjanic, Matuidi; Douglas Costa (26′ st Cuadrado), Higuain (38′ st Bernardeschi), Cristiano Ronaldo. A disp. Pinsoglio, Buffon, De Ligt, Demiral, Danilo, Bentancur, Can, Dybala, Mandzukic. All. Sarri (in panchina Martusciello)

Arbitro: Maresca di Napoli

Rete: 21′ pt Chiellini

Note: ammoniti Kulusevski, Hernani, Khedira, Bernardeschi, Pjanic.