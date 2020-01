SERIE A. Mazzarri se la gode: “E’ stata una delle migliori partite della stagione”

“Che dire? Contro Spal e Verona ci era girato tutto storto ma questa sera, contro la Roma, siamo stati ricompensati. Diciamo che il nuovo anno è iniziato nel migliore dei modi” ha detto Walter Mazzarri, a caldo, ai microfoni di Dazn, subito dopo il successo del suo Torino all’Olimpico. “Contro il Verona – ha proseguito il tecnico granata – abbiamo giocato meglio ma vista la forza della formazione giallorossa, quella di oggi può senz’altro essete considerata come una delle migliori partite della stagione“.

BELOTTI? UN GUERRIERO

Belotti nella storia del club granata? “La squadra lo segue perché è Andrea un guerriero. Quando gioca spensierato riesce a trascinare la squadra e spesso risulta decisivo”, ha poi aggiunto il tecnico granata. Dopo la carota, però, ecco arrivare anche il bastone. “Agitato” simbolicamente contro la squadra: “Dobbiamo migliorare sulle palle perse in uscita. Oggi abbiamo regalato molte occasioni da gol e abbiamo rischiato in diverse circostanze”. “Mi sono arrabbiato tanto perché ci sono state cose che non mi sono piaciute”, ha concluso.