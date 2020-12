SERIE A. Perla di Chiesa, risponde Freuler: Juve-Atalanta finisce 1-1

Chiesa chiama, Freuler risponde. Poi, l’errore di Cristiano Ronaldo dal dischetto. All’Allianz Stadium è 1-1 tra Juventus e Atalanta nell’anticipo del turno infrasettimanale della 12esima giornata di Serie A.

E’ proprio Chiesa ad aprire le marcature. Dopo una ghiotta occasione sprecata dal duo Morata-Ronaldo, l’ex Fiorentina inventa con un gran destro dalla distanza che batte Gollini. Il pari atalantino arriva nella ripresa: lo segna Freuler, che inganna Szczesny da fuori area con un tiro che colpisce la traversa interna ed entra in rete.

Al 61′ Chiesa conquista un calcio di rigore: dal dischetto si presenta, come sempre, Cristiano Ronaldo. Il portoghese, però, fallisce dagli 11 metri: para Gollini. Il portiere ospite, poi, si supera poco dopo con un grande intervento questa volta su Morata.

Finisce in parità: la Juve aggancia l’Inter al secondo posto e va a -3 dal Milan capolista, in attesa delle partite delle due milanesi in serata.