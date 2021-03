SERIE A. Poker del Crotone, il Toro perde e si riavvicina alla B

Covid e Crotone stendono il Torino: i granata, con numerose assenze, crollano in trasferta e perdono 4-2 contro i rossoblù.

Apre le marcature al 27′ Simy su rigore per un fallo di mano di Ansaldi, ma il pari arriva nel finale di primo tempo, con la prima rete in maglia granata di Mandragora. Nella ripresa cambia tutto al 54′: doppietta di Simy e 2-1 per i padroni di casa, che poi allungano sul 3-1 all’80’ con Reca. Sembra finita, ma gli uomini di Nicola non mollano e riaprono il match con Sanabria. L’espulsione di Rincon e la rete di Ounas chiudono i conti: 4-2 per il Crotone e Toro ko.

I rossoblù, ultimi in classifica, accorciano in classifica sul Torino e vanno a -5. I granata restano in zona retrocessione con due partite in meno.