Serie A, il prefetto di Torino: “Juve-Inter a porte chiuse”

“Salvo altri provvedimenti, il big match tra Juventus e Inter, in programma per domenica sera, sarà giocata a porte chiuse”. Sono le parole del prefetto di Torino Claudio Palomba.



L’Allianz sarà senza tifosi, quindi, per l’emergenza Coronavirus.

Sulla questione è anche intervenuto Marotta sostenendo che il pubblico rappresenta una “componente fondamentale di una gara di calcio, ma c’è un decreto molto chiaro, valido fino a domenica”.