SERIE A. Riscatto Juve, Ronaldo e McKennie stendono il Crotone

Apre CR7 nel primo tempo con una doppietta, chiude l'americano nella ripresa (3-0): bianconeri terzi in classifica

Due volte Cristiano Ronaldo e Weston McKennie: la Juventus riscatta le sconfitte di Napoli e Porto e rialza la testa battendo il Crotone 3-0 nel “monday night” della 23esima giornata di Serie A.

DUE VOLTE CR7, POI MCKENNIE

Dopo un avvio a ritmi bassi, la Juve trova più occasioni nella seconda parte della prima frazione: la sblocca alla fine Ronaldo al 38′ di testa su assist di Alex Sandro. Il portoghese raddoppia poi nel recupero con un altro colpo di testa, questa volta su assist di Ramsey, per il 2-0 con il quale si va a riposo. La ripresa non regala grandi emozioni ed al 66′ McKennie chiude i conti con un piazzato in area di rigore sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

BIANCONERI TERZI

Il successo di questa sera, grazie anche al pari della Roma contro il Benevento arrivato ieri, fanno saltare la Juve direttamente al terzo posto in classifica (con una partita, l’andata col Napoli, ancora da recuperare). I bianconeri sono ora a -4 dal Milan e a -8 dall’Inter capolista.