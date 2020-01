SERIE A. Ronaldo cala il tris: la Juve affonda il Cagliari [LE FOTO]

In gol anche Higuain. Con il 4-0 rifilato ai sardi, i bianconeri mettono alle spalle il "momento no" seguito alla sconfitta in Supercoppa con la Lazio

Ronaldo cala il tris. E la Juve affonda il Cagliari. Succede tutto nella ripresa dopo che i primi 45′ si erano chiusi sullo 0-0. Un pari tutto sommato giusto, risultato della solida fase difensiva dei sardi e delle difficoltà in fase di manovra della squadra bianconera.

SUCCEDE TUTTO NELLA RIPRESA

Nel secondo tempo, dopo che le squadre erano andate negli spogliatoi con i mugugni dell’Allianz Stadium, tutto è cambiato. La svolta arriva in poco più di 20′. E ad aprire le danze di pensa CR7 che prima sfrutta un grave errore di Klavan in fase difensivo, intercettando un retropassaggio e segnando la rete del vantaggio (il portoghese è andato in gol per la quinta partita consecutiva). Poi al 22′ Dybala si è guadagnato il penalty del raddoppio, realizzato ancora da Ronaldo.

ANCHE HIGUAIN IN GOL

In mezzo, al 36′, il terzo gol di Higuain subentrato alla “Joya”. Poi di nuovo, Ronaldo a chiuderla, due minuti più tardi, convertendo in rete un assist di Douglas Costa. Una vittoria pesante, tutto sommato mai in discussione, che ha regalato il sorriso a Maurizio Sarri dopo la delusione di fine 2019 in finale di Supercoppacon la Lazio.

DEMIRAL PREFERITO A DE LIGT

Per quanto concerne il campo, il tecnico toscano ha confermato per la quarta volta consecutiva Demiral al posto dell’olandese de Ligt. E il turco lo ha ripagato con una prestazione solida, agevolato, in questo, dalla scarsa propensione offensiva del Cagliar.

NIENTE TRIDENTE PESANTE

Niente tridente “pesante”, con Ramsey schierato a supporto di Ronaldo e Dybala. La Juventus, almeno nei primi 45′, ha avuto qualche difficoltà in fase offensiva, soffocando perà la manovra della squadra di Maran che al 41′ del primo tempo ha avuto, con il “Ninja“, l’unica palla gol sciupata malamente. Un errore, quello del calciatore belga, bissato poi da Klavan nella ripresa, con conseguenze ben più grave ai fini del risultato, perché il suo tentativo di appoggiare il pallone a Walukiewicz è finito dritto dritto sui piedi di Ronaldo, aprendo di fatto la goleada bianconera e dando il via alla prima tripletta italiana del portoghese.

E’ LA FINE DEL “MOMENTO NO”

Fortificati dal gol e con gli ospiti in difficoltà, la Juventus si è come liberata di un peso ed ha subito raddoppiato con il rigore procurato da Dybala (per fallo di Rog) . Quattro gol che, se vogliamo, sigillano la fine del “momento no” della Juventus e amplificano la striscia di sconfitte del Cagliari.

Il tabellino:

Juventus-Cagliari 4-0

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny, Cuadrado, Demiral, Bonucci, Alex Sandro, Rabiot, Pjanic, Matuidi (38′ st Emre Can), Ramsey (35′ st Douglas Costa), Dybala (25′ st Higuain), Ronaldo. A disp. Pinsoglio, Buffon, De Sciglio, de Ligt, Danilo, Pjaca, Rugani, Bernardeschi. All. Sarri.

CAGLIARI (4-3-2-1): Olsen, Cacciatore (16′ st Faragò), Walukiewicz, Klavan, Pellegrini, Nandez, Cigarini (40′ st Oliva), Rog, Nainggolan, Joao Pedro, Simeone (35′ st Cerri). A disp. Rafael, Ciocci, Mattiello, Birsa, Ionita, Lykogiannis, Deiola, Castro, Carboni. All. Maran.

ARBITRO: Giacomelli.

MARCATORI: 4′, 22′ (rig.) e 38′ st Ronaldo, 36′ st Higuain.

NOTE. Angoli: 4 a 2 per la Juventus. Ammoniti: Rabiot (J), Joao Pedro (C) per gioco scorretto. Spettatori: 40.598. Incasso 2.791.648,00 euro. Recupero: 1′ pt e 3′ st.