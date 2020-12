Izzo illude i granata, pareggia Insigne al 93'. Gli uomini di Giampaolo ora ultimi in solitaria

Il Toro si illude, ma l’appuntamento con la vittoria è nuovamente rinviato: a Napoli il match del turno infrasettimanale della 14esima giornata finisce 1-1.

Succede tutto nella ripresa: al 56′ Armando Izzo trova la rete del vantaggio granata. Il pari del Napoli arriva solo nel recupero: al 92′ segna Insigne su assist di Zielinski. Il Toro sale a quota 8 in classifica: con le vittorie di Crotone e Genoa gli uomini di Giampaolo ora sono ultimi in classifica in solitaria.