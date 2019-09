SERIE A. Toro beffato nel finale da Inglese: vince il Parma 3-2

Partita rocambolesca al Tardini: ai granata, in dieci uomini dalla metà del primo tempo, non bastano le reti di Ansaldi e Belotti

Il Torino crolla a Parma: dopo la vittoria di quattro giorni fa contro il Milan i granata non riescono a riconfermarsi e vengono sconfitti al “Tardini” per 3-2, dopo una partita rocambolesca.

Succede quasi tutto nel primo tempo: dopo appena due minuti è Kulusevski a sbloccare il risultato, pareggiato 10 minuti dopo da Cristian Ansaldi, che fa 1-1. Poi la partita cambia in sfavore dei granata quando ai padroni di casa viene assegnato un calcio di rigore con seguente espulsione di Bremer. Dal dischetto si presenta Gervinho, che si fa però parare il rigore da Sirigu e poco dopo anche agli uomini di Mazzarri viene fischiato un penalty. Belotti non sbaglia e fa 2-1. Ma per gli ospiti è dura difendere il vantaggio in 10 e nel recupero della prima frazione arriva il 2-2 firmato Cornelius. La partita è molto combattuta nella seconda parte di gara, fino all’88’, quando è Roberto Inglese ad insaccare da due passi, segnando il gol partita.

IL TABELLINO: PARMA-TORINO 3-2

Reti: pt 2′ Kulusevski (P), 12′ Ansaldi (T), 43′ rig. Belotti (T), 48′ Cornelius (P); st 43′ Inglese (P).

Parma: Sepe; Laurini, Iacoponi, Alves, Gagliolo (1′ st Pezzella); Hernani (33′ st Inglese), Scozzarella, Barillà (21′ st Kucka); Kulusevski, Cornelius, Gervinho. A disp. Colombi, Alastra, Dermaku, Karamoh, Brugman, Sprocati. All. D’Aversa.

Torino: Sirigu; Izzo, N’Koulou, Bremer; Ansaldi (35′ st Djidji), Rincon, Meité, Ola Aina; Verdi (13′ st Laxalt), Baselli; Belotti (42′ st Zaza). A disp. Ujkani, Rosati, Lukic, Iago Falque, Bonifazi, Berenguer, Millico, De Silvestri. All. Mazzarri.

Arbitro: La Penna di Roma.

Note: espulso Bremer (T) al 29′ pt per doppia ammonizione; ammoniti Rincon (T), Laurini, Hernani (P).