SERIE A. Il Toro non vince e non convince: contro il Crotone è 0-0

I granata non sfondano in una partita bloccata. Gli ospiti chiudono in 10 per l'espulsione di Luperto

Il Torino non sfonda e non convince contro il Crotone: finisce 0-0 all’Olimpico. Primo punto casalingo stagionale per gli uomini di Marco Giampaolo, che salgono a quota 5. I rossoblù, invece, restano ultimi a quota 2.

L’avvio di match è abbastanza soporifero: il primo tiro del match arriva, infatti, solo nel finale di primo tempo. Nella ripresa il copione non cambia, i granata si accendono solo nel finale. Un tiro-cross di Gojak, infatti, da l’illusione del gol colpendo il palo interno. Gli ospiti, poi, restano in 10 uomini per l’espulsione di Luperto (doppia ammonizione), ed il Toro spinge alla ricerca della rete: sia Bonazzoli che Murru, però, sprecano in area due occasioni per fare 1-0.