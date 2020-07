SERIE A. Il Toro si illude, l’Inter rimonta: granata ko 3-1

Il Toro si illude nel primo tempo, l’Inter, dopo lo spavento, capovolge i granata nel giro di pochi minuti. Allo stadio San Siro i nerazzurri si aggiudicano il posticipo della 32ma giornata, con una vittoria per 3-1 sui granata.

APRE BELOTTI IN AVVIO

Gli uomini di Moreno Longo erano, come detto, passati in vantaggio in avvio. A segno Belotti su una clamorosa papera di Handanovic, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il Torino riesce a difendere il vantaggio fino all’intervallo: si va a riposo sul punteggio di 0-1.

SECONDO TEMPO DA INCUBO

L’inizio della seconda frazione, però, è da incubo per gli ospiti. Apre subito Ashley Young con il gol del pari, al quale fa eco dopo un minuto Godin. E’ 2-1: il Toro è stordito ed in svantaggio. Al 60′, poi, chiude i conti Lautaro Martinez, complice una deviazione di Bremer.

LA CLASSIFICA

I granata restano bloccati, quindi, a quota 34 punti in classifica. Sono 5, adesso, le lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione, rappresentata dal Lecce (29 pti). L’Inter, con il successo di stasera, sale al secondo posto.