SERIE A. Un gol di Rebic stende il Toro a San Siro: vince il Milan 1-0

Altro ko, il quarto consecutivo, per il Torino: nel “monday night” della 24ma giornata il Milan vince 1-0, grazie ad un gol nel primo tempo di Rebic. Il gol decisivo è arrivato al 25′ con la zampata del croato su assist di Castillejo. Per i granata, che non hanno mai seriamente impensierito la porta di Donnarumma nonostante un buon secondo tempo, arriva un altro ko, che li blocca a 27 punti: solo 5 le lunghezze di vantaggio sulla retrocessione, rappresentata dal Genoa terzultimo. Prossimo impegno per gli uomini di Longo sarà il Parma in casa, domenica alle 15.

IL TABELLINO: MILAN-TORINO 1-0

Marcatori: Rebic 25′

MILAN: G. Donnarumma; Calabria, Kjaer (44′ Gabbia), Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Paquetà (69′ Bonaventura), Rebic (88′ Leão); Ibrahimovic. A disp.: Begovic, A. Donnarumma, Laxalt, Musacchio, Brescianini, Saelemaekers, D. Maldini. All.: Pioli.

TORINO: Sirigu; Lyanco (85′ Aina), N’Koulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincón, Ansaldi; Edera (64′ Zaza), Berenguer (85′ Millico); Belotti. A disp.: Rosati, Ujkani, Djidji, Singo, Adopo, Baselli, Meïté. All.: Longo.

Arbitro: Fabbri.

Ammoniti: Bennacer (M), Edera (T), Rincon (T), Ansaldi (T), Gabbia (M), Castillejo (M), Pioli (all., M).

Esplusi: nessuno