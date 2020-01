SERIE A. Uragano Atalanta, Toro umiliato a domicilio: finisce 7-0 per gli orobici

Granata spazzati via e ridotti in 9 per l'espulsione di Izzo e Lukic

Umiliazione a domicilio per il Torino: l’Atalanta trionfa al “Grande Torino” sconfiggendo i granata per 7-0, con i padroni di casa che hanno chiuso la partita in 9 uomini per le espulsioni di Izzo e Lukic. A segno per gli orobici tre volte Ilicic, due volte Muriel, Zapata e Gosens.

LA PARTITA

Bastano 17 minuti all’Atalanta per passare in vantaggio: la rete che apre le marcature è quella di Ilicic su assist di Palomino. Al 29′ il raddoppio degli orobici, firmato da Gosens. Il Toro non reagisce e, nei minuti finali del primo tempo, arriva anche lo 0-3, firmato da Zapata su rigore. Il secondo tempo si apre con il gol-capolavoro di Ilicic da centrocampo al quale segue un altro gol dello sloveno, che al 54′ sigla la tripletta. Nel finale l’ingresso di Muriel porta altri due gol: il primo su rigore ed il secondo su azione, che fissa il risultato sullo 0-7.

IL TABELLINO: TORINO-ATALANTA 0-7

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Lukic, Meité, Laxalt (65′ Millico); Verdi (79′ Edera), Berenguer (78′ Lyanco); Belotti. A disp: Singo, Bremer, Adopo, Falque, Ujkani, Rosati. All. Mazzarri

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon (57′ Pasalic), Freuler, Gosens (82′ Muriel); Gomez; Ilicic (70′ Malinovskiy), Zapata. A disp: Caleb Okoli, Caldara, Pasalic, Da Riva, Piccoli, Rossi, Sportiello. All. Gasperini

Arbitro: Guida

Reti: 17′, 53′, 54′ Ilicic, 29′ Gosens , 46′ Zapata (rig.), 85′ e 88′ Muriel (rig.)

Ammonizioni: de Roon, Sirigu e Hateboer

Espulsioni: Izzo e Lukic