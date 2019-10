SERIE A. Zaza salva il Toro: solo un punto col Cagliari

Sardi in vantaggio con Nandez. Il pari dell'ex Valencia nella ripresa: il suo ingresso in campo dà profondità ai granata

Zaza salva il Toro. Match di sofferenza per la formazione granata, costretta sul pari (1-1), in rimonta, dal Cagliari, davanti al proprio pubblico. La formazione di Mazzarri, passata in svantaggio nel primo tempo, è riuscita a raddrizzare la gara nella ripresa, con i sardi rimasti avanti di una lunghezza (0-1) fino al 68′.

ZAZA ENTRA E IL TORO SEGNA

A segnare la rete dell’1-1, per il Toro, è stato Simone Zaza, entrato nella ripresa al posto di Iago Falque. Un mossa, quella di Mazzarri, che ha dato più profondità al Toro. L’ex Valencia è stato abile a ribadire in rete un assist al bacio del “Gallo” Belotti. Gli ospiti, quinti in classifica, erano passati in vantaggio al 40′ del primo tempo con Nathan Nan.

FISCHI DAL PUBBLICO DI CASA

Tutto sommato, un risultato giusto tra due squadre che non se le sono risparmiate. Meglio il Cagliari nei primi 45 minuti di gioco, poi ha meritato l’undici granata nel secondo tempo. Nota di cronaca: il Torino è stato contestato a fine gara dal pubblico dell’Olimpico.

Il tabellino

Torino-Cagliari 1-1

TORINO (3-4-2-1): Sirigu, Izzo, Nkoulou, Djidji (14′ st Verdi), De Silvestri, Baselli, Rincon, Aina (34′ st Laxalt), Iago Falque (1′ st Zaza), Ansaldi, Belotti. A disp. Ujkani, Rosati, Lyanco, Lukic, Edera, Millico, Meité, Bremer. All. Mazzarri.

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen, Faragò, Ceppitelli (37′ st Klavan), Pisacane, Pellegrini, Nandez (29′ st Castro), Cigarini, Ionita, Nainggolan (35′ st Rog), Joao Pedro, Simeone. A disp. Rafael, Aresti, Pinna, Mattiello, Cerri, Birsa, Klavan, Oliva, Deiola, Walukiewicz. All. Maran.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna.

MARCATORI: 40′ pt Nandez (c); 24′ st Zaza (T).

NOTE. Angoli: 11 a 6 per il Torino. Recupero: 2′ pt e 3′ st. Ammoniti: Nainggolan, Ansaldi, Ceppitelli, Cigarini, Rincon per gioco scorretto, Mazzarri per proteste. Spettatori: 23mila circa.