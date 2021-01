SERIE A. Zaza show, Nicola parte con un pari: tra Toro e Benevento è 2-2

La doppietta del numero 11 granata vale un punto in rimonta, ma i granata restano in zona retrocessione

Inizia con un pareggio l’avventura di Davide Nicola sulla panchina del Torino: i granata rimontano dal 2-0 al 2-2 nei minuti finali, riacciuffando un punto contro il Benevento di Inzaghi.

DOPPIETTA DI ZAZA PER LA RIMONTA

Dopo un primo gol del vantaggio annullato con il VAR a Glik, il Benevento trova la rete dell’1-0 al 31′: segna Viola su rigore. Il raddoppio arriva ad inizio ripresa: lo firma Lapadula al 49′. Proprio quando le cose sembrano mettersi male, il Toro ritrova Simone Zaza: il numero 11 ritrova al 51′ di testa un gol che mancava da novembre, poi raddoppia al 62′: un fallo di mano di Belotti, però, annulla il 2-2. Il Toro crea tanto, ma la gioia arriva solo nel finale: il “Gallo” si fa perdonare mettendo ancora Zaza davanti alla porta per il gol del pareggio.

GRANATA ANCORA IN ZONA RETROCESSIONE

I granata salgono a quota 14 punti in classifica e chiudono il girone d’andata in zona retrocessione, al 18esimo posto, in attesa delle partite di Parma e Crotone tra sabato e domenica.