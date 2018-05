Serrande abbassate per la crisi: «Siamo rimasti solo in quattro»

VIA NEGARVILLE L’agonia dei commercianti: «I progetti AxTo e Co-City non bastano»

Serrande che si abbassano, furti in aumento e, ultimamente, persino i clochard. La situazione dei portici di via Negarville, da qualche anno, non è delle migliori. Oggi, dove fa capolinea il 63, sopravvivono poche attività: le poste, la pescheria, il bar e la farmacia. Gli altri hanno chiuso: una macelleria proprio ieri, mentre l’altra – che vendeva carni equine – non c’è più da tempo e il negozio d’abbigliamento si è trasferito.

Gli affitti sono alti, circa 2mila euro al mese, e la clientela non è più quella di prima. Chi sopravvive sono gli esercizi storici, come il bar di Giovanni, aperto dal 1976. «Si lavora grazie ai clienti più affezionati». Ma ultimamente sono spuntati nuovi guai. Nelle vacanze pasquali si sono registrati furti di rame in gran parte del caseggiato e c’è chi punta il dito contro i nomadi della vicina via Roveda.

«Ho dovuto mettere un biglietto con scritto “fuori servizio” sulla porta del bagno, perché me l’hanno sporcato distruggendomi anche l’asse del wc», spiega Giovanni. Anche Rodolfo, che nel 2005 ha rilevato la pescheria dal suocero, parla degli stessi problemi. «In passato mi hanno rotto i vetri», racconta. Come se non bastasse, da ieri un senzatetto dorme vicino al murales dipinto a luglio dai ragazzi del quartiere.

A dire il vero qualcuno che prova ad animare la zona c’ è, come le associazioni Aris, Abbraccio e Terzo Tempo. E ci sarebbero anche i progetti AxTo e Co-City. Il primo, dopo la delibera del 27 febbraio, è nella fase di co-progettazione, mentre il secondo è già partito e si concluderà a ottobre. Ma non bastano. «Il quartiere è peggiorato e lo spostamento dell’anagrafe nel 2014 ha inciso parecchio. Inoltre non c’è ricambio generazionale».