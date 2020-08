Serrande e domande

La solita Torino a due facce, con il centro pieno e i negozi aperti e le periferie con le serrande abbassate? Difficile dirlo. A detta delle associazioni di commercianti, quest’anno saranno molti di più i negozi che non chiuderanno per ferie ad agosto. Però a girare per la città si coglie lo stesso la solita differenza: sarà che in centro quest’anno ci sono i saldi di cui si può approfittare, ma in periferia in certe zone diventa difficile anche solo bere un caffè, per non parlare di fare la spesa, mentre per esempio a San Salvario i ristoranti aprono solo per la movida, mentre hanno rinunciato completamente ai clienti della pausa pranzo. Sarà una stagione particolare, questa, per il commercio torinese, per quelli divisi tra la tentazione di chiudere «perché tanto c’è meno gente in giro» e la volontà di rimanere aperti per cercare di rimediare alle perdite causate dal lockdown e dal difficile ritorno alla normalità. È vero, ma lo è sempre stato, che per qualcuno è più costoso tenere aperto che chiudere, in certi periodi. Ed è vero che forse mancano i turisti, però sembrano esserci molti più torinesi, che non sono partiti per le ferie. Stagione anomala, si diceva. Anche per le fabbriche, molte delle quali resteranno aperte per tentare di recuperare sulla produzione. Come un’estate che non arriva realmente, questo agosto ci lascia sotto il sole carichi di interrogativi per l’autunno. I bollettini quotidiani ci parlano di nuovi contagi, di indici in aumento, la prospettiva di nuove misure di prevenzione ci terrorizza tutti. Il nostro tessuto sociale ed economico reggerebbe un altro lockdown prolungato? Fa paura anche solo a porla questa domanda.

andrea.monticone@cronacaqui.it