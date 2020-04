«Serve il permesso di uscire dal paese per fare la spesa»

Il sindaco Roberto Costelli da solo di fronte alla lapide delle 51 vittime dell’eccidio del 3 aprile 1944 è una delle immagini più evidenti di quanto l’emergenza sanitaria abbia cambiato la vita in un Comune come Cumiana, portandolo a rinunciare a una celebrazione pubblica che era un punto di riferimento per il paese. Ma già agli inizi della vicenda coronavirus, Cumiana ha passato giorni difficili, perché il caso di una coppia falsa positiva ha creato preoccupazione e allarme in paese. Era il 23 febbraio: «La gente usciva dalle messe e veniva in Comune a chiederci informazioni, perché eravamo aperti – ricorda Costelli -. Allora eravamo uno dei primi Comuni in Piemonte e non c’era ancora un’organizzazione che desse informazioni precise su cosa fare. È stata una giornata molto dura». Dopo qualche giorno, però, le contro analisi dell’Istituto di superiore di sanità hanno certificato che la coppia non aveva contratto il virus e in paese è stato tirato un sospiro di sollievo, prima che il virus arrivasse in paese davvero, l’11 di marzo e il Governo varasse misure restrittive per tutta la nazione. «Quando si è registrato il primo caso, la cosa ovviamente ci ha colpito, ma ce lo aspettavamo, perché il virus era in circolo» rivela Costelli, che fa il punto: «Abbiamo 12 positivi, di cui 6 sono operatori sanitari e una persona deceduta il 2 aprile».

