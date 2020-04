Sesso per strada tra i palazzi: «Invasi da pusher e drogati»

La scena non è esattamente di quelle che si vedono tutti i giorni. Dal balcone di un palazzone di via Pacini (a Barriera di Milano) un cittadino, in una domenica qualsiasi di aprile, immortala due persone che camminano nel cortile. A due passi dai giardini. Uno dei due è uno spacciatore, l’altro un cliente di lungo corso. Il pusher mette la mano dentro un cespuglio, tira fuori la droga e la passa al suo acquirente. Il pagamento non avviene in denaro, come potrebbe essere logico immaginare, ma in natura. Una scena disgustosa per quei cittadini reclusi in casa e pure costretti ad assistere a scene degne di un film a luci rosse di basso livello.

«Non c’è nemmeno da stupirsi – racconta l’autore degli scatti -. Possiamo fotografare spacciatori e drogati ogni giorno, soprattutto di pomeriggio. Anche a Pasqua».

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++