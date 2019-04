Sestriere, malore in quota per un 70enne: salvato dai carabinieri

L'uomo è stato caricato su una motoslitta, quindi su un'ambulanza e infine ha raggiunto l'ospedale in elicottero

Si è sentito male mentre stava risalendo le piste da sci, chiuse in questo periodo dell’anno, di Sestriere. Un uomo di 70 anni è stato salvato dall’intervento dei carabinieri e del soccorso alpino.

Lo scialpinista ha accusato con tutta probabilità un infarto e i militari, allertati dalla centrale operativa del soccorso alpino e speleologico a cui era arrivata la segnalazione, si sono fiondati sulla zona, a quota 2.300 metri, con una motoslitta.

Il maltempo, il forte vento e la fitta nebbia, infatti, hanno reso impossibile l’intervento diretto dell’elicottero. Il 70enne è stato trasportato in motoslitta fino a Borgata e da lì in ambulanza a Pragelato, dove è stato finalmente caricato sull’elicottero e condotto in ospedale.