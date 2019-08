Sestriere, rubano e danneggiano macchine per “noia”: denunciati 4 minori [VIDEO]

I ragazzi, tutti tra 14 e 15 anni, hanno preso a sassate le auto in sosta per poi rubare una vettura di una coppia di 75enni

Hanno preso a sassate le auto in sosta, rotto i finestrini e danneggiato le fiancate, per poi arrivare addirittura a rubare una vettura, di proprietà di una coppia di 75 anni, solo per fare qualche giro in paese: è accaduto a Sestriere (TO), dove 4 minori, tra i 14 e i 15 anni, sono stati denunciati per furto e danneggiamento.

USCITI DI NASCOSTO DALL’HOTEL IN CUI ALLOGGIAVANO

I ragazzi erano in zona per un breve periodo di vacanza: nella notte del 20 agosto sono usciti di nascosto dall’hotel in cui alloggiavano ed hanno iniziato a vandalizzare la zona, prendendo a sassate le autovetture nelle vicinanze fino ad arrivare a forzare l’ingresso in una macchina per fare un giro in città. Il veicolo rubato è stato poi lasciato in una zona non lontana dal centro abitato, non prima di essere stato ulteriormente danneggiato, rendendolo quasi inutilizzabile.

“LO ABBIAMO FATTO PER NOIA”

I due coniugi 75enni, proprietari del veicolo, appena scoperta la brutta notizia hanno denunciato i giovani e, grazie alle telecamere di videosorveglianza, i 4 ragazzini sono stati identificati e richiamati in caserma, insieme ai genitori, dove hanno ammesso il movente del tutto: “Lo abbiamo fatto per noia”.