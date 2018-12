Il Sestriere si illumina a Capodanno con la fiaccolata dei maestri di sci

Anche quest’anno, così come ormai da tradizione, si rinnova nella località sciistica di Sestriere, in Alta Valsusa, l’appuntamento con la fiaccolata di fine anno dei maestri di sci. Domenica sera a partire dalle 21 dalle piste olimpiche del Colle scenderà un gigantesco tricolore luminoso composto da 400 maestri in rappresentanza di 9 scuole di sci e snowboard di Sestriere e Pragelato.

LA DISTRIBUZIONE DI VINO AL PARTERRE

Al parterre di arrivo verrà distribuito vin brulè a cura dell’Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Sestriere. L’evento è organizzato dal Comune di Sestriere in collaborazione con le Scuole di Sci, la Pro Loco Sestriere, Vialattea “sciare senza confini” ed il Consorzio Turistico Via Lattea. La serata proseguirà con la notte bianca.