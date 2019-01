Sestriere, turisti-Lupin: rubati divano e sedie da un hotel [LE FOTO]

Controlli dei carabinieri: 13 persone denunciate. E c'è anche chi non ha pagato il soggiorno in albergo

Tra il 6 e il 9 gennaio, in concomitanza dell’aumento dei turisti, i carabinieri hanno intensificato i controlli a Sestriere, Sauze d’Oulx, Cesana torinese e nei comuni dell’Alta Valle di Susa, nel Torinese. Il bilancio è di 13 persone denunciate, responsabili – a vario titolo – di furto aggravato, insolvenza fraudolenta e guida in stato di ebbrezza.

Due torinesi sono riusciti a rubare un divanetto, alcune sedie e diversi oggetti in un hotel di Sestriere. Altri tre, tra cui due donne, sono stati denunciati per non aver pagato il soggiorno in un albergo, sempre di Sestriere.

Una ragazza napoletana di 20 anni, invece, ha rubato una borsa Vuitton da una camera di un albergo di Sestriere. Altri due torinesi, al mercato di Susa, sono stati denunciati per aver tentato di rubare il portafogli a un ragazzo.

Cinque turisti italiani sono stati denunciati per essersi messi alla guida con un tasso alcolemico superiore alla media. Quattro auto sono state sequestrate perché sprovviste di assicurazione.