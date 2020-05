Settantenne muore solo in casa. Il corpo ritrovato dopo due mesi

I vigili del fuoco l’hanno trovato senza vita nel suo alloggio. Era morto da settimane, quasi due mesi.

Un dramma della solitudine andato in scena in pieno centro a Pinerolo, in via Lequio 36: vittima un 70enne originario di Villar Pellice. L’uomo viveva da solo e aveva problemi di cuore che possono essergli stati fatali. Di lui i vicini non avevano più notizie da tempo, ma il lungo lockdown non ha aiutato, perché a nessuno è venuto il sospetto di chiedersi cosa facesse il pensionato, visto l’obbligo di stare in casa. L’allarme è scattato solo ieri mattina, quando si è iniziato a pensare al peggio. Da un paio di giorni, infatti, lungo le scale si sentiva un cattivo odore, che ieri si è fatto ancora più forte, spingendo un vicino a chiedere l’intervento dei soccorsi.

