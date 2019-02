La ragazza, 25 anni, è stata beccata dai carabinieri durante un controllo. Aveva anche nascosto 16 grammi di cannabis in un barattolo

Aveva nascosto sette chili di marijuana in un sacco la studentessa di 25 anni arrestata dai carabinieri di Torino. I militari del nucleo operativo, impegnati in un servizio di contrasto allo spaccio, hanno trovato la droga durante una perquisizione.

ALTRA DROGA NASCOSTA NEL BARATTOLO

Come se non bastasse, oltre al forte “carico” di marijuana, la ragazza aveva anche nascosto 16 grammi di cannabis in un barattolo.