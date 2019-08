Sette ristoranti su dieci se ne vanno in vacanza: aperto un solo stellato

Nonostante i dati in crescita sul turismo snocciolati dal Comune, l’estate torinese non sembra molto diversa da quella degli anni scorsi, soprattutto se si guarda al settore della ristorazione, uno dei più prosperi dell’economia cittadina. Secondo la nostra inchiesta, realizzata coinvolgendo una trentina di ristoranti di Torino scelti tra quelli consigliati da tutte le migliori guide gastronomiche e turistiche come la Michelin, Gambero Rosso, Lonely Planet e Routard, nel mese di agosto risultano chiusi più di due locali su tre. Compresi ben sei ristoranti stellati su sette. Un dato che non sembra seguire la volontà espressa dall’assessore Sacco di «puntare su un turismo più elitario».

Da domani infatti tireranno giù le serrande, fra i tanti, gli stellati Cannavacciuolo Bistrot, Casa Vicina-Eataly al Lingotto e Vintage 1997, oltre a Consorzio, Edit, Al gatto nero e Al Garamond. Il ristorante Del Cambio, vera gloria cittadina, chiuderà dal 15 agosto al 4 settembre e per due settimane andrà in ferie anche il Birichin. Già in vacanza invece il Carignano e Spazio 7 alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, anche loro premiati dalla Michelin con l’ambita stella, oltre al Contesto alimentare.

