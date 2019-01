Settimo, blitz in due negozi del centro commerciale ‘Piemonte’: sequestrati 11mila articoli fuorilegge

Operazione della guardia di Finanza in due negozi all’interno del centro commerciale ‘Piemonte’ di Settimo Torinese. Gli uomini della compagnia di Chivasso hanno scoperto 11mila prodotti senza indicazioni sull’importatore, la presenza di materiali o sostanze pericolose, le modalità di smaltimento e le precauzioni d’uso di sicurezza per i bambini.

Tra gli articoli sequestrati figurano fasce elastiche ortopediche, tutori per arti inferiori e giocattoli. Due imprenditori sono stati stangati con sanzioni che sfiorano i 380.000 euro per via delle numerose irregolarità riscontrate.