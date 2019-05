Settimo Cielo diventa più grande. Arrivano altri 600 posti di lavoro

Seicento nuovi posti di lavoro sono stati creati a Settimo Cielo Retail Park con l’ampliamento del parco commerciale che aprirà le sue porte oggi.

Il cantiere si è chiuso a tempi record: ai 43mila metri quadri di area commerciale già esistente se ne sono aggiunti 26mila, per un totale di 69mila metri quadri dedicati allo shopping e 4mila parcheggi. Numeri che lo rendono il più grande retail park d’Italia. La seconda fase di sviluppo è partita a ottobre 2017, con un’operazione di circa 40 milioni. La proprietà immobiliare è la Settimo Sviluppo, mentre la realizzazione dei nuovi spazi è stata eseguita da Building con la progettazione a cura di Building Engineering e Boffa Petrone & Partners. La società promotrice dell’ampliamento è Promocentro Italia mentre la commercializzazione della nuova area è stata affidata a Cushman & Wakefield, responsabile della gestione del parco commerciale.

«Alle porte di un Comune modello tra gli hinterland delle città italiane – ha spiegato Piero Boffa, presidente del Gruppo Building – , inauguriamo il parco commerciale più grande d’Italia. 62 punti vendita, 850 impiegati, 9 milioni di visitatori attesi significano pensare alla Torino-Milano come una delle aree economiche più produttive e strategiche del Nord Italia e del Paese. Rispetto alla prima parte, in questo caso, abbiamo pensato anche ad una food court che possa attrarre il maggior numero di visitatori e per questo abbiamo chiuso accordi con importanti carente di step food e fast food. In ogni caso, qui, il nostro progetto non è finito, ci sono ancora 11mila metri quadri sul quale, nei prossimi anni, vorremmo realizzare qualcosa per le famiglie legata all’intrattenimento».

Lino Gatteo, della Promocentro, ha poi raccontato i motivi dell’investimento. «Dietro tutto questo ci sono anni di studi di fattibilità che hanno evidenziato come i consumatori, ad oggi, siano meno portati a frequentare il centro commerciale normale, sono più esigenti. Vogliono qualcosa di più veloce, servono spazi grandi con molti servizi. Quest’area, nel corso degli anni, ha avuto grande successo, da qui sono passati quasi 5 milioni di clienti per un fatturato di 100 milioni».

Presente all’evento anche il sindaco Fabrizio Puppo che ha espresso grande soddisfazione per l’apertura della nuova area. «Questa è una di quelle giornate belle per fare il sindaco, la food court toglie il fiato. Chi ha investito qui ha avuto il coraggio di farlo nel 2009, all’inizio di una durissima crisi, e ha avuto ragione. A Settimo abbiamo tre punti commerciali: Settimo Cielo, Torino Outlet Village e il polo commerciale naturale nel centro cittadino. Io penso che queste tre realtà convivano molto bene. C’era preoccupazione ma non ci sono state grosse ricadute sul piccolo commercio».