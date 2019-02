La struttura ospita numerosi richiedenti asilo: non ci sono feriti

Attimi di paura, questa mattina, intorno alle 7, nel centro accoglienza Fenoglio della Croce Rossa, a Settimo Torinese, dove è divampato un incendio. La struttura ospita numerosi richiedenti asilo.

Ad andare in fiamme è stata una tenda da campo adibita a ripostiglio: all’interno c’erano solo attrezzi di lavoro e alcune brandine. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e i carabinieri, che stanno indagando per stabilire le cause dell’incendio.