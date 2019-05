L'incendio è divampato nel pomeriggio in strada San Giorgio

Paura nel pomeriggio a Settimo Torinese. Intorno alle 16:00 è divampato un incendio all’interno di un’area in cui sorge una carrozzeria, in strada San Giorgio, non lontano dallo stabilimento della Lavazza. Sul posto i vigili del fuoco.

+++ SEGUONO AGGIORNAMENTI +++

IL VIDEO: